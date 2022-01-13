Место для новой Соборной мечети выбрали в Казани

Власти Татарстана предварительно определили место строительства новой Соборной мечети Казани — ее хотят возвести на противоположном от Казанского Кремля берегу реки Казанка. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов в кулуарах XIII Гайдаровского форума в Москве, передает ТАСС.

«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», — отметил Минниханов.

Закладка первого камня Соборной мечети Казани включена в утвержденный план 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, пишет ИА «Татар-информ».

В городе Болгар в Татарстане капитально отремонтируют Белую мечеть. Республиканское управление государственной экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по поводу документации по капитальному ремонту мечети. Белую мечеть, похожую на индийский Тадж-Махал и казанский Кул-Шариф, построили в 2012 году.