Более 900 рекламных объектов убрали с улиц Владивостока в 2021 году

На территории Владивостока в 2021 году демонтировали более 900 рекламных конструкций и вывесок, признанных визуальным шумом. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей, 408 объектов убрали городские службы, еще 509 – сняли собственники. В 2022 году борьбу с визуальным шумом планируется продолжить.

«Сейчас наша первостепенная задача — избавить от засилья рекламы центр города», — подчеркнула начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова.

По ее словам, с начала года в рамках договоренностей с предпринимателями уже убрали шесть крупноформатных отдельно стоящих рекламных конструкций. Благодаря этому открылся вид на несколько исторических зданий.

Отмечается, что дизайн-проект размещения вывески должен быть согласован специалистами управления наружной рекламы и информации. Нарушителям грозит штраф. В прошлом году было согласовано 1456 вывесок и утверждено 44 архитектурно-художественных решения, выдано 168 разрешений на установку рекламных объектов.