Госсекретарь США обсудил ситуацию вокруг Украины с главами МИД Чехии и Исландии

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел отдельные телефонные разговоры с главами МИД Исландии и Чехии — Тордисом Колбруном Гилфадоттиром и Яном Липавским. Об этом сообщили в Госдепартаменте США в четверг, 13 января.

Так, в разговоре с Липавским Блинкен «выразил твердую приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины ввиду продолжающейся российской агрессии».

«Блинкен проинформировал главу МИД Чехии об усилиях США мирно решить конфликт на востоке Украины», — сообщили на сайте Госдепа.

В заявлении по итогам разговора госсекретаря с исландским министром иностранных дел сообщается, что собеседники «обсудили несколько общих приоритетных тем, в том числе европейскую безопасность на фоне наращивания военного присутствия России».

Кроме ситуации вокруг Украины министры также обсудили экономические отношения, сотрудничество в сфере обороны и борьбу с изменениями климата.

12 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс уклонился от комментария на вопрос журналистов о том, планирует ли Вашингтон дать Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, однако выразил надежду на продуктивность предстоящих контактов между сторонами.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.