Житель Биробиджана ожидает суда за смертельный наезд на пенсионерку

В Биробиджане за смертельный наезд на пенсионерку ожидает суда местный житель. Прокуратура ЕАО утвердила обвинительное заключение, сообщили ИА EAOMedia в надзорном ведомстве.

Установлено, что 21 октября 2021 года водитель Toyota Camry на улице Шолом-Алейхема не снизил скорость перед пешеходным переходом и допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась.

В ходе предварительного расследование водитель признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.