Посол России в Лондоне объяснил необходимость Украины для НАТО

Включение Украины в состав Североатлантического альянса представляет собой одно из направлений концепции западных стран по сдерживанию России. Такое мнение высказал в четверг, 13 января, посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

«Знаете, это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», — отметил дипломат, отвечая на вопрос, зачем НАТО нужна Украина.

По его словам, Москва на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание — контрсдерживанием, на санкции — контрсанкциями и так далее.

«Нужно нам это всё сегодня? Отнюдь. Совсем другие вызовы стоят перед нами: климатические, террористические, а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», — заключил Келин.

Посол также заявил, что Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава российской дипмиссии пояснил, что Москве взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности — контролю над вооружениями, мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, а также транспарентности и мер доверия. По его словам, в этом наборе должна раствориться ключевое и принципиальное требование Москвы о нерасширении НАТО, по которому она должна получить четкие юридические гарантии.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров России и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, предстоит дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.