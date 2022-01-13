Прокуратура показала снимки с места гибели рабочих в «Президент-отеле»

Фотографии с места гибели двоих рабочих при падении лифта в «Президент-отеле» обнародовала прокуратура Москвы в четверг, 13 января.

Снимки снаружи отеля и с обрушившимся лифтом опубликовали в Telegram-канале прокуратуры.

Проводится проверка. Работу правоохранительных органов координирует исполняющая обязанности Замоскворецкого районного прокурора Елена Маликова.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным «Известий», погибшими являются рабочие, занимавшиеся ремонтом лифта — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.

13 января старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что после гибели рабочих из-за упавшего лифта возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.