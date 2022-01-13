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Глава Пентагона обсудил военную поддержку Украины с министром обороны страны

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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым
13 января, сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

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Он сообщил, что стороны обсудили «наращивание» военной мощи России на Украине и вокруг нее.

«Министр Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия по наращиванию потенциала вооруженных сил страны путем предоставления оборонительной помощи», — говорится в сообщении Кирби.

Министры США и Украины также выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать их тесную координацию.

Ранее военная делегация США посетила Украину, чтобы изучить ее потребности в средствах противовоздушной обороны (ПВО). 10 января Пентагон сообщил, что американские эксперты осмотрели средства противовоздушной и противоракетной обороны, проконсультировались с украинцами по поводу того, как они видят свои оборонные потребности.

19 октября 2021 года Ллойн Остин посещал Киев и встречался бывшим украинским коллегой Андреем Тараном. Они обсудили взаимодействие по обеспечению безопасности в Черном море. Вечером глава Пентагона встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, который в ходе переговоров заявил, что США остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны.

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