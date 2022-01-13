Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в доме в Приморье

В Октябрьском районе Приморского края на месте пожара было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 13 января в двухквартирном частном доме в селе Покровка. Спасатели прибыли на место через четыре минуты, однако огнем к тому моменту уже были охвачены веранда, комната и часть кровли.

В ходе тушения было обнаружено тело погибшего человека. Им оказался 67-летний мужчина, пишет ИА UssurMedia.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Причина возникновения пожара, ущерб и виновный устанавливаются.