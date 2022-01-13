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В украинских школах введут предмет «Защита Украины»

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Украинские школьники будут изучать новую дисциплину — «Защита Украины». Для учеников предмет подготовки к «национальному сопротивлению» будет обязательным, следует из постановления правительства Украины.

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«Начальная подготовка проводится в учебных заведениях путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий национально-патриотического и военно-патриотического направления», — отмечается в документе от 29 декабря.

Программа по предмету разрабатывается совместно с минобороны страны. Проводить занятия должны офицеры запаса или резервисты офицерского состава, или же это могут быть «хорошо подготовленные и опытные сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса или резерва».

Также предписывается использовать материальную базу военных частей и военных вузов.

С 1 января на Украине вступил в силу президентский закон «Об основах национального сопротивления». Им предусматривается создание так называемой территориальной обороны, которая включает военную и гражданскую составляющие.

Общее руководство «национальным сопротивлением» будет осуществлять главнокомандующий, непосредственное — руководители вооруженных сил Украины через своих подчиненных в регионах.

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