Названа снижающая уровень холестерина на 30% диета

Уровень холестерина в организме можно снизить почти на 30%, если придерживаться специальной диеты. Об этом 12 января сообщает Daily Express со ссылкой на экспертов комитета врачей за ответственную медицину.

Отмечается, что яйца, мясо и молочные продукты имеют высокое содержание жиров животного происхождения и их потребление провоцирует рост холестерина. В то время как растительная пища, наоборот, помогает его снизить.

Так, ученые изучили порядка 49 публикаций в поисках наиболее полезных при высоком холестерине продуктов.

Они посоветовали включить в рацион овес, ячмень, бобовые культуры, а также соевый белок, орехи, ростки пшеницы, пшеничные отруби и брюссельскую капусту. По словам экспертов, отдавая предпочтение растительной пище в питании, можно снизить показатели холестерина на 15-30%.

Кроме того, необходимо включать в свой режим дня физическую нагрузку, которая поможет не только скорректировать уровень потенциально опасного вещества в крови, но и поддержит нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

22 августа диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способно бороться с повышенным холестерином.