Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Посольство США в столице Ирака, Багдаде, подверглось ракетному обстрелу. Об этом в четверг, 13 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских военных.

Согласно информации агентства, по зданию американской дипмиссии были выпущены два снаряда. Обе ракеты, как утверждается, были перехвачены системами ПВО.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

«Зеленая зона», а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака.

До этого район «зеленой зоны» Ирака подвергся обстрелу 19 декабря. Отмечалось, что одна из ракет взорвалась недалеко от посольства США: она упала на площади, повредив две машины, другая ракета была сбита в воздухе. В результате обстрела никто не пострадал.

Реактивные снаряды были запущены из района на востоке столицы.

По словам российского политолога Марата Баширова, так называемая «зеленая зона» Багдада со времени «американского правления» давно перестала быть безопасной территорией. Он напомнил, что 7 ноября в ней обстреляли ракетами дом премьер-министра Ирака Аль-Казыми.

Покушение на премьер-министра Ирака было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. Премьер аль-Казыми не пострадал и сообщил об этом после госпитализации. В результате атаки на резиденцию пострадали 10 охранников аль-Казыми.