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ФСБ: сообщения о минировании школ в Свердловской области присылали из-за рубежа

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Анонимные сообщения о минированиях в учебных учреждениях Свердловской области, которые поступали 12 января и оказались ложными, были отправлены из-за рубежа. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

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«Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что злоумышленники пытались дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Свердловской области. В результате сотрудники экстренных служб были отвлечены на «заведомо негодные объекты», что нанесло «значительный экономический ущерб».

Днем ранее в Екатеринбурге 151 школа была эвакуирована из-за сообщений о минировании. Сотрудники правоохранительных органов не нашли в учебных учреждениях ничего подозрительного.

Как сообщила «Известиям» бабушка ученицы гимназии № 108, она узнала о проходящей эвакуации от детей, которые покидали здание учреждения. Никаких официальных объявлений не было, рассказала женщина. Она отметила, что детей попросили покинуть здание как можно скорее и предупредили об отмене занятий.

12 января управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина в разговоре с «Известиями» указала, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207 Уголовного кодекса РФ. За ложное сообщение о взрыве и поджоге из хулиганских побуждений грозит штраф до 500 тыс. рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет.

Шакина указала, что привлечь по указанной статье могут и детей, достигших 14 лет. Вместе с уголовной ответственностью злоумышленнику грозит и материальная — она связана с возмещением всех затрат за выезд спецслужб.

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