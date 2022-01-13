Посол РФ в Лондоне исключил уступки со стороны России по гарантиям безопасности

Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 13 января, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Четко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что России взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности — контролю над вооружениями, мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, а также транспарентности и мер доверия.

«Мы знаем весь этот набор. Но если мы пойдем обсуждать весь этот набор, в нем растворится наше ключевое и принципиальное требование о нерасширении НАТО, по которому мы должны получить четкие юридические гарантии», — добавил Келин.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Глава делегации США Уэнди Шерман после заседания Совета Россия–НАТО заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Шерман добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг. Также она заявила, что в США надеются на проведение нового заседания Совета Россия–НАТО.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Он указал, что разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он подчеркнул, что между Россией и альянсом существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день были запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.