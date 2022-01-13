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Вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия США

Вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
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Вооруженная женщина 58 лет накануне припарковалась у здания полиции Капитолия США. Как сообщили 13 января на официальном сайте ведомства, она требовала разговора.

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Женщина объяснила, что приехала из штата Мичиган и хочет обсудить информацию, которой она располагает относительно событий 6 января 2021 года. Во время беседы полицейские и заметили у нее оружие.

«Вместе с боеприпасами из грузовика у нее изъяли незаряженное ружье Remington Nylon, незаряженное ружье Connecticut Valley Arms, ружье Gamo и заряженный дробовик Mossberg <...> Пока нет доказательств, что женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия, а также незарегистрированных боеприпасов.

В день, о котором упомянула женщина, произошел захват Капитолия США. Тогда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа устроила митинг из-за победы Джо Байдена на президентских выборах.

7 января 2020 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Спустя год Байден назвал штурм Капитолия вооруженным восстанием. Президент также обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.

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