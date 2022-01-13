Первые подразделения десантников из состава сил ОДКБ вернулись в Россию

Первые подразделения российских десантников из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись из Казахстана в Россию. Об этом в четверг, 13 января, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

«Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ выполнила свою роль в Казахстане эффективно. По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что миротворческая миссия прошла идеально с точки зрения ее результата.

13 января генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что миротворческая миссия в Казахстане показала, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности является высокоэффективным и реально действующим. Он добавил, что во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что такие жестокие действия свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. 12 января он объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.