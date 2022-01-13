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В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана
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В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана

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В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан РФ самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) завершаются. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД РФ.

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«В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты», — говорится в сообщении на странице центра в Twitter.

В МИДе поблагодарили военных коллег и всех, кто оказывал содействие.

Ранее, 11 января, два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыли из Алма-Аты в Москву. На борту каждого из них находилось по 145 россиян. Днем позже третий самолет доставил в Московскую область из Казахстана еще 86 россиян.

13 января самолет ВКС доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян. В Минобороны РФ сообщали, что из-за прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты туристы из России были вынуждены оставаться в гостиницах города. Граждане страны обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о содействии в доставке их на территорию РФ.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. Митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

11 января Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно. За день до этого президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности. В тот же день миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

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