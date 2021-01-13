Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах столицы достигли девяти баллов в четверг вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» 13 января.

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также затруднения в движении зафиксированы на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильный снег будет идти в Москве в ближайшие сутки. Выпадет до 25% месячной нормы осадков.

По словам синоптика, пик интенсивности придется на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м, пишет REGNUM.

В связи с неблагоприятным прогнозом было принято решение перевести все городские службы столицы в режим повышенной готовности. В 16:00 мск началось механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы.

Кроме того, утром 14 января начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.