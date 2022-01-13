Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве

Сильный снег будет идти в Москве в ближайшие сутки. Выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил в четверг, 13 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

«Ближайшие сутки в Центральной России ознаменуются сложными метеоусловиями. Теплый атмосферный фронт, накрывший столицу снегопадом и метелью, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном, на 8–10 градусов превышающем среднесуточную климатическую норму», — написал метеоролог.

Он уточнил, что ночью и днем столбики термометров в столице поднимутся от –2 до +3. При этом ощущаемая температура будет на пять-шесть градусов ниже реальной — из-за порывистого ветра и высокой влажности горожане почувствуют «балтийский синдром», передает агентство городских новостей «Москва».



«Обложные осадки будут идти и в пятницу, причем уже в смешанной фазе в виде снега, мокрого снега и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа — от 7 до 12 мм, что составляет 20–25% месячной нормы», — рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что пик интенсивности придется на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м, передает RT. Он спрогнозировал гололедные явления и налипание мокрого снега, а также снежную «кашу» и слякоть на дорогах.

При этом Тишковец уточнил, что потепление будет недолгим. «Вечером в пятницу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего температура воздуха уйдет в слабый минус, формируя на дорогах ледяной «панцирь» — гололедицу», — заключил он.

Ранее в этот день Тишковец заявил, что циклон «Эльза» обрушит на столицу фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса».

Он пояснил, что показания барометров упадут до «небывалых для 14 января значений» — 716 мм рт. ст.