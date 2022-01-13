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В Ивановской области задержали семерых экстремистов

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Сотрудники управления ФСБ России по Ивановской области задержали семерых экстремистов, состоящих в запрещенном в стране международном религиозном объединении «АТ-Такфир валь-Хиджра». Об этом сообщили 13 января в пресс-службе ведомства.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семь участников запрещенного в России объединения <...> три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Кроме того, в УФСБ установили, что двое из задержанных имеют отношение к финансированию международной террористической организации «Исламское государство», также запрещенной в России. Последним грозит пожизненное заключение под стражу — в отношении них возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

12 января в Крыму в отношении пяти граждан России, состоящих в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), возбудили новое уголовное дело по факту подготовки к насильственному захвату власти (по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК). Участников запрещенной в стране ячейки задержали еще 17 августа 2021 года — тогда в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» (ст. 205.5 УК).

В пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым сообщили, что задержанные распространяли среди населения полуострова террористическую идеологию, вербовали новых членов и вели деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя страны. При обысках у них были найдены запрещенные пропагандистские материалы.

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