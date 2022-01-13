Прямой эфир
Экономика
Курс евро поднялся до 87 рублей
Общество
Врио вице-губернатора Тамбовской области Громов арестован
Происшествия
В Дмитрове мальчик сбежал из детсада после наказания от воспитательницы
Спорт
Фигуристка Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ
Мир
В бундестаге поддержали позицию Украины по мигрантам в Белоруссии
Экономика
В России резко выросло число задержанных авиарейсов
Мир
Блинкен заявил о приверженности НАТО политике открытых дверей
Спорт
ФК «Спартак» опроверг сообщения об уходе Жиго
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья об осадках и ветре до 18 м/с
Наука
Физики заявили о возможном существовании мультивселенной

Почти 40 тыс. домовладений подключат к газу в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках программы догазификации в Удмуртии в этом году планируется подвести газовые сети к 39 тыс. домовладений. В 2020-м сети подвели к 3552 домовладениям. Однако, по словам главы кабмина республики Ярослава Семенова, пока лишь 30% этих хозяйств подключили газ.

Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией

По последним данным всего было принято более 22 тыс. заявлений на бесплатную газификацию. Благодаря региональной единовременной выплате 43 многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок появился на свет в 2021 году, подключились к газу.

Некоторые жители Удмуртии имеют право получить льготный займ под 5% годовых на семь лет на строительство газовых сетей, покупку и монтаж необходимого оборудования. Заявление на такой займ подали 27 человек, передает udm-info.ru.

Уровень газификации в России превысил 72%. Об этом в декабре заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас этот показатель уже превышает 72%. Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрации», — сказал он.

Мишустин также отметил, что около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны, и этот показатель в два раза выше, чем за прошлый год.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022