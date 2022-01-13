Почти 40 тыс. домовладений подключат к газу в Удмуртии

В рамках программы догазификации в Удмуртии в этом году планируется подвести газовые сети к 39 тыс. домовладений. В 2020-м сети подвели к 3552 домовладениям. Однако, по словам главы кабмина республики Ярослава Семенова, пока лишь 30% этих хозяйств подключили газ.

По последним данным всего было принято более 22 тыс. заявлений на бесплатную газификацию. Благодаря региональной единовременной выплате 43 многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок появился на свет в 2021 году, подключились к газу.

Некоторые жители Удмуртии имеют право получить льготный займ под 5% годовых на семь лет на строительство газовых сетей, покупку и монтаж необходимого оборудования. Заявление на такой займ подали 27 человек, передает udm-info.ru.

Уровень газификации в России превысил 72%. Об этом в декабре заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сейчас этот показатель уже превышает 72%. Крайне важно продолжать снижение издержек при проектировании и строительстве газопроводов, а также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и регистрации», — сказал он.

Мишустин также отметил, что около полумиллиона заявок на газификацию частных домов подано к середине декабря в рамках программы газификации страны, и этот показатель в два раза выше, чем за прошлый год.