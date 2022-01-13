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В 70 регионах России прошли новогодние акции ОНФ

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В 70 регионах России в новогодние дни прошли акции «Общероссийского народного фронта». Общественники поздравили с праздниками детей, одиноких пожилых и нуждающихся людей. В 36 субъектах страны организовали праздничные концерты, передает телеканал «Известия». По словам организаторов, на мероприятиях 10 тыс. детей получили сладкие подарки. Кроме того, активисты ОНФ поздравили 1,5 тыс. детей и взрослых, которые находятся на длительном лечении в больницах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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