В 70 регионах России прошли новогодние акции ОНФ

В 70 регионах России в новогодние дни прошли акции «Общероссийского народного фронта». Общественники поздравили с праздниками детей, одиноких пожилых и нуждающихся людей. В 36 субъектах страны организовали праздничные концерты, передает телеканал «Известия». По словам организаторов, на мероприятиях 10 тыс. детей получили сладкие подарки. Кроме того, активисты ОНФ поздравили 1,5 тыс. детей и взрослых, которые находятся на длительном лечении в больницах.

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