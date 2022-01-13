«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Улан-Батор с 14 января

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы между Москвой и Улан-Батором (Монголия) с 14 января 2022 года. Об этом сообщили в четверг, 13 января, в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы Москва–Улан-Батор–Москва», — говорится в материале.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 один раз в неделю с вылетом из Москвы в 1:05 по пятницам, из Улан-Батора — в 7:55 по субботам, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из России. Самолет прибыл утром 13 января из Калининграда.

Ранее, 11 января, пресс-служба российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что перевозчик возобновит полеты в казахстанские города Актобе, Костанай, Караганду с 15 января. 10 января «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в Нур-Султан.