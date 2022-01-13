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В УФСБ заявили о «минированиях» школ в Екатеринбурге из-за рубежа

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Массовые сообщения о «минировании» 151 школы в Свердловской области, произошедшие 12 января, поступили из-за рубежа. Об этом 13 января заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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«Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что зарубежные злоумышленники хотели пошатнуть социально-политическую обстановку в регионе с помощью создания паники в обществе. По словам пресс-службы регионального управления ФСБ, массовые «минирования» нанесли значительный экономический ущерб.

13 января все школы были эвакуированы из-за сообщений о «минировании» и в городе Саратове. Из-за проверки зданий занятия для учащихся были отменены. По данным «Известий», сообщения поступали не в образовательные учреждения, а в администрацию города и полицию через электронную почту и звонки.

К выводу, что сообщения о «минировании» школ поступали не из России с начала 2022 года, пришли в тот же день исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter. Проведя собственное расследование, они заявили, что большинство звонков осуществлялись с территории Украины. Кроме того, несколько телефонных террористов специалисты нашли и на территории Польши и России.

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