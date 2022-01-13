Строительство трассы между Кисловодском и Сочи застопорилось в горной зоне

Работы по строительству трассы из Кисловодска в Сочи ведутся, но медленными темпами. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, процесс замедлился на территории Карачаево-Черкесии в горной зоне.

«Трассу потихоньку строят на территории КЧР, но нет пока дороги через горный перевал. После ее строительства у нас будет большой курорт мирового значения», — сказал Владимиров.

Как отмечает NewsTracker, новая дорога может обойтись в 97 млрд рублей. Трасса позволит объединить курорты Ставрополья с горнолыжными центрами Эльбруса Архыза и Домбая и черноморским побережьем.

Напомним, реализация проекта скоростной железной дороги Ставрополь–Невинномысск намечена на 2026–2030 годы. Это поможет оптимизировать транспортную связь Ставрополя с курортной зоной Минеральных Вод. В настоящее время разрабатывается проект плана реализации, в который включена высокоскоростная магистраль Ставрополь – Минеральные Воды – Кисловодск.