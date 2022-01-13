Норвегия уведомила Северный флот России о проведении военных учений

Оперативное командование Вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота РФ о проведении многонационального учения Cold Response 2022. Об этом в четверг, 13 января, сообщили журналистам в пресс-службе флота.

«С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО. — Ред.) командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видео-конференц-связи командующий оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одл», — говорится в сообщении.

9 января норвежский генерал-лейтенант Роберт Моод заявил, что НАТО необходимо предложить РФ стать членом блока, это позволит решить все противоречия в двусторонних отношениях.

Военный эксперт Владислав в беседе с «Известиями» назвал частным мнением слова Моода о том, что Североатлантическому альянсу необходимо предложить РФ стать членом блока.

В Брюсселе 12 января завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача «сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».