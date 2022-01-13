Бесплатные экскурсии и квесты будут проводить в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке, расположенном в центре Санкт-Петербурга, начнут проводить бесплатные познавательные экскурсии и маршрутные квесты. Об этом информирует пресс-служба зоосада.

На первом этаже павильона «Экзотариум» 15 января будут раздавать маршрутные листы, позволяющие превратить прогулку по зоопарку в увлекательный квест. Все, кто успеет преодолеть дистанцию до полудня, получат памятные призы, передает телеканал «78». Каждую субботу января в 13:00 у главного входа будут собираться желающие посетить бесплатную экскурсию.

Ранее в Московском зоопарке появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан. В конце августа он приехал в российскую столицу из филиала зоопарка под Великим Устюгом. Новый житель зоосада является гибридом суматранского и амурского тигров.