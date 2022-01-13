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Постпред Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям

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Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ не услышала четкого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 13 января, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич на пресс-конференции по итогам консультаций.

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«Адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы, к сожалению, не услышали от наших партнеров. Всё вращалось вокруг их озабоченностей и якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий. Они по-своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности», — отметил Лукашевич.

По его словам, Россия предложила Западу профессионально разобраться с существующими проблемами и найти компромиссы, а не ставила ультиматум.

«Ждем реакции от наших партнеров в сжатые сроки, это не растянутый процесс на месяцы и годы», — добавил Лукашевич.

Также постпред РФ при ОБСЕ заявил, что осваивание НАТО и США территорий несет прямую угрозу безопасности России. Также Лукашевич отметил, что Россия не рассматривала и не рассматривает ОБСЕ в качестве основной площадки для обсуждения своих предложений о гарантиях безопасности.

Также 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в целом ясны итоги переговоров по гарантиям безопасности, однако в Москве будут ожидать письменных заявлений стран по итогам консультации.

Консультации по предложенным Россией гарантиям безопасности прошли в три этапа.

Так, 10 января в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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