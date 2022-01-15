Невролог назвала потерю обоняния первым признаком болезни Паркинсона

Врач-невролог Вера Пшеничникова, заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, рассказала о первых признаках болезни Паркинсона, поражающей центральную нервную систему.

Болезнь Паркинсона начинает развиваться задолго до проявления тремора рук. Именно трясущиеся руки пациенты, как правило, часто принимают за первый симптом. Однако ими являются нарушение обоняния и снижение работоспособности. Как объяснила специалист, данное заболевание представляет собой постепенно прогрессирующий процесс, который часто остается незамеченным. Врач порекомендовала проводить дома тесты — чувствительность обоняния можно проверять на кофе или духах.

«Болезнь Паркинсона — это системная болезнь головного мозга. Начинается с нарушения обоняния, сна, снижения работоспособности. Эти симптомы могут длиться несколько лет. А затем пациент чувствует ощущение тяжести в плечах», — рассказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пшеничникова отметила, что из-за незнания люди с подобными симптомами часто ходят к неврологам и ошибочно лечатся от остеохондроза. А на самом деле это проявление начальных стадий болезни Паркинсона. Начинать лечение лучше именно на этих стадиях — это поможет продлить качество жизни больных.

Появление тремора в одной руке, который затем проявляется и на второй, это уже следующий этап развития болезни. Нарушение двигательных функций начинается постепенно. Последней стадией Паркинсона является уже полное обездвиживание пациента.

По словам врача-невролога, Паркинсон может начать развиваться не только из-за генеалогическая предрасположенности, но и из-за плохой экологической обстановки и других болезней. Специалист отметила, что лучшими способами профилактики этой болезни являются: здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.

По данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, изменения в голосе человека могут также сигнализировать о начале заболевания. Специалисты сообщили, что у людей с этой болезнью голос постепенно начинает затихать и переходить в шепот. Также речь больного может стать монотонной. Не свойственное ранее заикание тоже может указывать на начало развития болезни. Об этом 10 ноября прошлого года сообщили в издании Express.

По данным ученых Института цитологии и генетики РАН, пшеница с содержанием антоцианы (пигментов с высокой биологической активностью) может стать отличным средством для борьбы с болезнью Паркинсона. Такое зерно способно останавливать патогенетические процессы в организме. К такому выводу ученые пришли, проведя исследования над трансгенными мышами с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Некоторое время их кормили разным зерном. У грызунов, которые питались пшеницей с антоцианами, улучшилась пространственная память, способности к обучению и ряд биохимических процессов в мозге. Об этом в научном учреждении сообщили 27 января.