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В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января

Невролог назвала потерю обоняния первым признаком болезни Паркинсона

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Врач-невролог Вера Пшеничникова, заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, рассказала о первых признаках болезни Паркинсона, поражающей центральную нервную систему.

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Болезнь Паркинсона начинает развиваться задолго до проявления тремора рук. Именно трясущиеся руки пациенты, как правило, часто принимают за первый симптом. Однако ими являются нарушение обоняния и снижение работоспособности. Как объяснила специалист, данное заболевание представляет собой постепенно прогрессирующий процесс, который часто остается незамеченным. Врач порекомендовала проводить дома тесты — чувствительность обоняния можно проверять на кофе или духах.

«Болезнь Паркинсона — это системная болезнь головного мозга. Начинается с нарушения обоняния, сна, снижения работоспособности. Эти симптомы могут длиться несколько лет. А затем пациент чувствует ощущение тяжести в плечах», — рассказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пшеничникова отметила, что из-за незнания люди с подобными симптомами часто ходят к неврологам и ошибочно лечатся от остеохондроза. А на самом деле это проявление начальных стадий болезни Паркинсона. Начинать лечение лучше именно на этих стадиях — это поможет продлить качество жизни больных.

Появление тремора в одной руке, который затем проявляется и на второй, это уже следующий этап развития болезни. Нарушение двигательных функций начинается постепенно. Последней стадией Паркинсона является уже полное обездвиживание пациента.

По словам врача-невролога, Паркинсон может начать развиваться не только из-за генеалогическая предрасположенности, но и из-за плохой экологической обстановки и других болезней. Специалист отметила, что лучшими способами профилактики этой болезни являются: здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.

По данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, изменения в голосе человека могут также сигнализировать о начале заболевания. Специалисты сообщили, что у людей с этой болезнью голос постепенно начинает затихать и переходить в шепот. Также речь больного может стать монотонной. Не свойственное ранее заикание тоже может указывать на начало развития болезни. Об этом 10 ноября прошлого года сообщили в издании Express.

По данным ученых Института цитологии и генетики РАН, пшеница с содержанием антоцианы (пигментов с высокой биологической активностью) может стать отличным средством для борьбы с болезнью Паркинсона. Такое зерно способно останавливать патогенетические процессы в организме. К такому выводу ученые пришли, проведя исследования над трансгенными мышами с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Некоторое время их кормили разным зерном. У грызунов, которые питались пшеницей с антоцианами, улучшилась пространственная память, способности к обучению и ряд биохимических процессов в мозге. Об этом в научном учреждении сообщили 27 января.

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