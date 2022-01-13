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Около 26 млрд рублей требуется на ремонт теплосетей в Татарстане

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На ремонт тепловых сетей «Татэнерго» в Татарстане необходимо около 26 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Раузил Хазиев. Компания планирует добиться финансирования хотя бы части работ из федерального бюджета. В 2021 году замена около 63,5 км сетей обошлась в 1,6 млрд рублей.

«А нужно менять 300 км в год. Сейчас нужна более масштабная программа. Если дальше тянуть, может никаких денег не хватить», — приводит слова Хазиева «Бизнес Онлайн».

Он добавил, что вопрос обсуждали на уровне правительства РФ. Об этом информирует Inkazan.ru. Хазиев уверен, что за счет увеличения тарифа все проблемы не решить.

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