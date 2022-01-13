Мохамед стало самым популярным мужским именем в Брюсселе

Имя Мохамед стало самым распространенным среди мужчин, живущих в столице Бельгии Брюсселе, в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства страны Statbel.

По всей стране самым распространенным мужским именем стало имя Жан (65 886 человек). Второе и третье места получили имена Марк (63 436) и Патрик (50 917). При этом имя Мохамед попало в десятку самых популярных имен в Бельгии, получив девятое место (34 862 человека).

Среди женщин чаще всего в стране встречаются имена Мария (116 317 человек), Мари (92 827).

В конце сентября исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала о наиболее распространенных в городе именах, которые дают новорожденным. Так, по итогам восьми месяцев 2021 года ими стали Софья и Александр.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Марк, Артем и Михаил. Новорожденных москвичек чаще всего с начала года называли Анной, Марией и Алисой.