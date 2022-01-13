Приют для животных может появиться на месте складов в Орске

Частный инвестор планирует построить в Орске (Оренбургская область) приют для животных на 500 мест. Рассматривается вопрос об изменении назначения земельного участка в районе Орского шоссе.

Приют планируют разместить на территории складских помещений. Если решение об открытии приюта будет положительным, специалисты приступят к разработке проекта летом. Согласно задумке, в учреждении появятся холодные и теплые вольеры для собак и кошек, ветеринарная зона, а также гостиница для питомцев, чьи хозяева уезжают на время. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

Строительством займется ООО «Партнер».

В 2021 году отловом и стерилизацией бродячих собак занималось ООО «Ветеринарная служба». Животных приходилось увозить в Домбаровский район для временного содержания и проведения необходимых процедур. Затем животных возвращали к месту отлова.