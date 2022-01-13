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В Дмитрове мальчик сбежал из детсада после наказания от воспитательницы
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В Дмитрове мальчик сбежал из детсада после наказания от воспитательницы

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В Дмитрове мальчик сбежал из детского сада и пришел домой. Покинуть территорию учреждения мальчик решил после того, как был наказан воспитательницей.

По данным «Известий», ребенок был наказан после того, как сломал снеговика на прогулке, за это мальчика оставили на улице.

По факту произошедшего прокуратура Московской области проводит проверку.

«По имеющейся информации, размещенной в сети интернет, днем 12 января 2022 года из дошкольного образовательного учреждения, расположенного в Дмитровском городском округе, ушел 6-летний мальчик, который самостоятельно пришел к себе домой», — сообщили в ведомстве.

Сообщение об инциденте прокомментировала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишина.

«Мы выясняем все обстоятельства, все факты должны подтвердиться, как это стало возможным, что ребенок сам ушел из детского сада. И как только мы получим всю фактуру, безусловно, воспитатель должен понести наказание», — рассказала Мишина.

В свою очередь, заведующая детским садом Оксана Вайчиуле заявила, что мальчик действительно не вернулся с прогулки вместе с остальными детьми, но наказан не был. По ее словам, на мальчика поступало много жалоб.

«Что-то у ребенка с психикой, потому что во время прогулки он может просто кинуть в лоб ребенку машинку. Очень много родителей писали на него. Это не исключает того, что здесь воспитатель недосмотрела», — добавила она.

Ранее, 10 января, в Ставропольском крае пропал 12-летний мальчик. Ростислав С. ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Домой он не вернулся, на связь с родными не выходит.

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