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Курс евро поднялся до 87 рублей

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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос до 87 рублей, а доллар поднялся до 76 рублей. Об этом 13 января свидетельствуют данные биржи.

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Так, курс евро расчетами «завтра» на 17:49 мск растет на 1,47 рубля, до уровня 86,97 рубля.

За несколько минут до этого евро превышал отметку 87 рублей.

Курс доллара в ходе валютных торгов на 18:06 мск вырос на 1,73% к закрытию предыдущей сессии, до 76 рублей.

В последний раз курс доллара поднимался до такого значения 7 января.

К 18:10 мск доллар ускорил рост и находился на отметке 76,05 рубля.

На 14:45 мск курс евро вырос до 86 рублей. Предполагается, что рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова 12 января — он сказал, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций.

Заявление Рябкова было сделано на фоне того, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

Экономист и преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро носит эмоциональный характер на фоне угроз санкций со стороны США.

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