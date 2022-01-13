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Экогеологический парк может появиться в Тюмени

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Общественная организация «Будущее Тюменской геологии» представила проект экогеологического парка в устье реки Тюменки. Сроки создания проекта благоустройства неизвестны.

По данным регионального управления строительства, в состав рабочей группы вошли ученые, активисты и представители властей. Специалисты собрали исторические и современные данные о природных характеристиках долины реки. Об этом сообщает портал «Наш город».

Рабочая группа проработала пять направлений организации парка — геологическое, экологическое, просветительское, биологическое и историко-археологическое. В управлении строительства уточнили, что проект создания парка был поддержан, однако сроки его воссоздания неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Якутии до 2024 года планируют создать три новые особо охраняемые природные территории. В республике появятся заповедник «Большое Токко», федеральный заказник «Лаптевоморский» и национальный парк «Момский».

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