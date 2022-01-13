В ВШЭ оценили итоги переговоров по гарантиям безопасности

Переговоры России с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) по гарантиям безопасности не принесли результатов. Об этом в четверг, 13 января, заявил «Известиям» профессор НИУ ВШЭ Евгений Бужинский.

«Переговоры результата не принесли. Есть оценки [глав делегаций на переговорах, заместителей главы МИД РФ] Сергея Рябкова и Александра Грушко — мол, деловые и профессиональные. Есть, конечно, пункты, по которым договориться вполне возможно, — учения, неразмещение ракет — а все остальные российские требования были отвергнуты. Дальше всё будет зависеть от Украины», — сказал он.

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что осваивание НАТО и США территорий несет прямую угрозу безопасности России. Он отметил, что российская сторона на заседании ОБСЕ донесла все предложения в сфере безопасности. При этом, по его словам, адекватного ответа на переговорах от западных партнеров не прозвучало.

В Вене 13 января завершились консультации на площадке ОБСЕ.

До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.