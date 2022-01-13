Школьники в Волгоградской области учились на дому из-за снегопада

В Волгоградской области детям из отдаленных сел позволили учиться на дому 13 января из-за сильного снегопада в целях безопасности. Руководство школ пошло навстречу родителям учеников.

«Все меры принимаются оперативно и в соответствии с погодными условиями», — подчеркнули в администрации региона.

По данным Гидрометцентра, в Волгограде и некоторых южных районах региона за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру».

Напомним, школы Волгоградской области получили 460 новых автобусов. Таким образом, региональный парк школьных транспортных средств удалось обновить на 91%. Сейчас дети добираются до школ и посещают различные мероприятия на 559 автобусах. Каждый день к 400 школам транспорт подвозит 10 тыс. учеников из 700 населенных пунктов.