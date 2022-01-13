В Подмосковье произошло ДТП с уже мертвым таксистом за рулем

В Сети появилось видео произошедшего в подмосковном городе Чехове ДТП с участием такси и легковушки. Как сообщил 13 января «Известиям» источник, авария произошла из-за скончавшегося за рулем от инфаркта таксиста.

Уже после смерти водителя машину без управления занесло и вынесло на встречную полосу — тогда произошло столкновение со встречной легковушкой.

Как сообщил источник, полицейские намерены провести проверку в службе такси, в которой работал погибший, чтобы выяснить, был ли перед выездом водителя проведен осмотр врачей и сколько часов он находился за рулем.

13 января крупное ДТП произошло в Саратовской области под Энгельсом. На трассе у села Первомайское столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. Авария унесла жизни трех человек, двое пострадали. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Утром 12 января в Липецкой области на участке объездной трассы Тамбов–Орел произошло массовое ДТП. По предварительным данным, участниками аварии стали почти 20 автомобилей. Причина происшествия пока не установлена. В результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие.