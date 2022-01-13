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Кудрин заявил о росте уровня жизни в России на 20% по сравнению с СССР

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Глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин 13 января заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше того, что был во времена СССР.

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«В 2003–2004 годах мы восстановили, в среднем, конечно, уровень жизни, который имели граждане в 1990 году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — заявил Кудрин ТАСС.

Как добавил Кудрин, в 1990-е и начале 2000-х в стране были сформированы основные институты и приняты ключевые законы, которые позволили России стать государством с рыночной экономикой.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — подчеркнул Кудрин.

Ранее в этот день Кудрин заявил, что всплеск инфляции в Российской Федерации связан с внешними факторами. Всплески инфляции не носят долгосрочный характер или не сказываются на большинстве товаров. Как продолжил Кудрин, вопрос о возвращении к инфляции в 4% обсуждается.

2 января руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика» Никита Масленников отметил, что реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков, среди которых — затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Вместе с тем проведение реформ было необходимо, уверен специалист. По его словам, на тот момент в стране наблюдалась угроза экономической катастрофы.

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