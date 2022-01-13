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Жительница Омской области лишилась 1 млн рублей из-за кибермошенников

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина надеялась заработать на инвестициях и лишилась 1 млн рублей.

Прокурор Московской области дал советы по общению с телефонными мошенниками

По словам потерпевшей, она увидела на одном из сайтов рекламу заработка на акциях транснациональной энергетической компании. Женщина подала заявку, после чего ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился менеджером брокерской компании. По инструкции собеседника жительница Калачинска зачислила 21,5 тыс. рублей на онлайн-кошелек, вечером ей вернулись 23 тыс. рублей. Тогда «менеджер» убедил женщину сделать больший вклад. Потерпевшая перевела еще 568 тыс. рублей, после чего ей позвонила «сотрудница службы безопасности». Она предложила женщине создать налоговую ячейку и перевести на нее 400 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

После совершения всех действий женщине позвонил «представитель юридической фирмы», который сообщил, что средства якобы вложены в криптовалюту, из-за чего вывести их сложно. Он попросил женщину оплатить свои услуги. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

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