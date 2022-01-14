Врач назвал незаслуженно забытый овощ для укрепления иммунитета

Редька является незаслуженно забытым овощем, способствующим укреплению иммунитета. Об этом сообщил врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик.

Так, данный продукт богат серой, активизирующей работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, этот овощ способен выводить из организма вредные вещества, включая тяжелые металлы.

В редьке есть витамины В и С. Также этот овощ обладает бактерицидным эффектом и является эффективным средством для лечения простуды.

«Мы знаем народный старинный рецепт — редька с медом, это сочетание обеспечивает лечебный эффект. В старину детям и взрослым давали сок редьки и загоняли на печку, прогревали. К утру, как правило, они были здоровы при любой простуде», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

28 декабря врач-диетолог Татьяна Разумовская сообщила, что содержащийся в фисташках витамин B7 (биотин) помогает легко усваиваться белкам и способствует сжиганию жиров. Вместе с тем при дефиците в организме этого витамина заметно ухудшается качество волос и кожи, появляется депрессивное настроение.