Строительство нового моста началось в Артеме

В Артеме (Приморский край) началось строительство нового моста через реку Озерные Ключи. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным властей, старый мост на этом месте уже демонтировали. Сейчас подрядчик занимается бурением скважин для опор будущей переправы. На данный момент готово 16 скважин, в феврале стартует укладка мостовых балок, пишет РИА «Восток-Медиа».

Согласно проекту, на мосту обустроят три полосы движения и пешеходные тротуары по обеим сторонам. Пока что автомобилисты пользуются временной дорогой.

Завершить работы и открыть мост планируется в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что к декабрю 2022 года новый мост возведут через реку Арзамазовку в Ольгинском районе Приморского края. Пока для автомобилистов действует старая переправа.