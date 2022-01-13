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В Минобрнауки назвали долю привитых от COVID-19 студентов в вузах

Минобрнауки: почти 50% студентов и более 90% преподавателей в вузах вакцинированы от COVID-19
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В российских вузах вакцинацию от COVID-19 прошли порядка 50% студентов и более 90% преподавателей. Об этом 13 января заявил заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев в кулуарах Гайдаровского форума.

Привить формат: вузы получат рекомендации по защите от COVID-19
Станет ли вакцинация обязательным условием очного обучения

По его словам, в данном вопросе ситуация по учебным заведениям и регионам разная. При этом по всей стране фиксируется увеличение уровня вакцинации, указал замминистра.

Также Афанасьев уточнил, что в феврале Минобрнауки может подготовить обновленные рекомендации по организации учебного процесса в вузах страны.

«Поскольку [сейчас идет] сессия, то нет таких массовых скоплений [студентов]. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие», — приводит его слова ТАСС.

В этот же день главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он призвал продолжать соблюдать ограничительные меры, чтобы снизить риск заражения.

30 декабря министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил отсутствие необходимости вводить дополнительные ограничительные меры в вузах России из-за распространения штамма COVID-19 «Омикрон». В ноябре Фальков обратил внимание на то, что полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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