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Блинкен заявил о приверженности НАТО политике открытых дверей

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Североатлантический альянс (НАТО) не откажется от политики открытых дверей, несмотря на соответствующие требования России. Об этом с четверг, 13 января, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.

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И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить [в альянс], это их суверенное право. <...> Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — заявил Блинкен.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. Он указал, что позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

12 января после заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

В тот же день глава делегации США Уэнди Шерман после заседания Совета Россия–НАТО заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым.

Шерман добавила, что представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг. Также она заявила, что в США надеются на проведение нового заседания Совета Россия–НАТО.

После встречи делегаций России и США в Женеве 10 января Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

Также Рябков указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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