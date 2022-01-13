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МЧС предупредило жителей Подмосковья об осадках и ветре до 18 м/с

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Метель, мокрый снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Московской области до вечера пятницы. Об этом пресс-служба главного управления МЧС России по региону сообщила в четверг, 13 января.

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«В период с 18:00 13 января до 18:00 14 января пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, в отдельных районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам посоветовали держаться подальше от деревьев и линий электропередачи. Также жителям региона рекомендуется быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление. К утру 14 января давление снизится на 30 мм ртутного столба.

13 января в связи с неблагоприятным прогнозом власти Москвы приняли решение перевести все городские службы столицы в режим повышенной готовности. Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, пишет «Москва 24».

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