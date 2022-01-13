Финансисты назвали вклады способом сохранения от инфляции

Финансисты, опрошенные «Известиями», рассказали, что, несмотря на рост средней максимальной ставки по рублевым вкладам до 7,74%, хранение средств на банковском депозите сейчас может рассматриваться максимум для того, чтобы сохранить их от растущей инфляции.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что средняя ставка 7,74% при годовой инфляции в 8,6% не выглядит каким-то «сенсационным предложением и явно не является привлекательным способом для хранения денег». По ее словам, они всё равно понемногу, но обесцениваются.

Аналитик заявила, что есть коммерческие банки, которые дают более интересную ставку, но чем она выше, тем больше риски, и об этом стоит помнить.

«В целом хранение денег на банковском депозите является именно хранением, а не перспективным инвестиционным механизмом», — подчеркнула она.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, назвал плюсы и минусы вкладов в рублях. Среди положительных сторон — повышенная процентная ставка, нет потерь на конвертации валюты, разнообразие вкладов, обязательное страхование вклада на случай банкротства банка. Среди отрицательных — высокая инфляция и долгосрочное ослабление российской нацвалюты.

«По этой причине, отвечая на вопрос выгоды, следует, конечно, рассмотреть тот продукт, который предлагает банк», — полагает трейдер.

Он отметил, что «идеального и универсального» совета не существует и всё зависит от того, насколько человек готов «заморозить» свои деньги и насколько он терпим к риску.

Несмотря на это, сейчас, по его словам, хранить сбережения в рублях на вкладах более выгодно, чем в валюте, с условием того, что вкладчик живет в России и не планирует уезжать за рубеж в ближайшие годы — потому что долгосрочно рубль обесценивается.

Аналитик предположил, что стоит рассмотреть покупку облигаций, с помощью которых можно будет покрывать инфляцию. Есть даже облигации, номинал которых каждый год вырастает на ставку по инфляции, это облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН). Разница между банковским вкладом и доходностью ОФЗ-ИН не столь велика, но при условии долгосрочного инвестирования крупных сумм она будет существенной, сказал Звездин.

Финансист напомнил о необходимости создания диверсифицированного портфеля — например, пропорции 70% — доллар США и 30% — российский рубль. Это позволит иметь более-менее устойчивую валютную позицию, заключил он.

Согласно данным Банка России, обнародованным 13 января, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла к концу 2021 года до 7,74%. Это стал рекордном с начала мая 2017 года. Тогда ставка была 7,92%.

При мониторинге учли данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «ФК Открытие», Райффайзенбанка, Тинькофф банка, МКБ и Совкомбанка.

В конце ноября «Известия» писали, что средняя максимальная ставка по вкладам физлиц в российских банках обновила максимум за два года, составив по итогам второй декады месяца 7,16%. Отмечалось, что депозиты пока остаются не слишком выгодным вложением в условиях инфляции, которая в моменте превышала 8% в годовом исчислении. Эксперты говорили, что ставки будут повышаться и дальше, что вернет пошатнувшееся в последние пару лет расположение граждан к банковским депозитам.