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Названа самая популярная песня в новогоднюю ночь у россиян

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Самой популярной песней у россиян в новогоднюю ночь стала композиция «Новогодняя» группы «Дискотека Авария». Такие данные «Известиям» предоставил аудиостриминговый сервис Spotify.

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«Бой курантов сменился треками российских и международных исполнителей. Топ-5 возглавили композиции с праздничной тематикой: первенство досталось группе «Дискотека Авария» с песней «Новогодняя». За ними следуют Last Christmas от Wham, «Новогодняя» Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Bobby Helms», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года горожане чаще слушали песни из советских кинофильмов — «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи» и другие. Отмечается, что первое место среди советских саундтреков заняла песня Микаэла Таривердиева «Мне нравится, что вы больны не мной». Второе досталось композиции Людмилы Гурченко «Пять минут».

В декабре прошло года Spotify определил самых популярных исполнителей в России в основных музыкальных жанрах за 2021 год. Первое место занял южнокорейский бойз-бэнд BTS, второе место взял канадский исполнитель The Weeknd. Также в тройку лучших вошла и Billie Eilish.

По версии Billboard, самой популярной песней всех времен стал сингл Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Музыканту удалось сместить с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера. Песня The Weeknd установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд. За это Blinding Lights была названа величайшей песней всех времен. Об этом в журнале сообщили 24 ноября прошлого года.

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