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В МИД России оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МИД: России серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе
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Россия серьезно обеспокоена обострением на армяно-азербайджанской границе, призывает стороны воздержаться от силового решения. Об этом заявила в четверг, 13 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от использования силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем», — отметила Захарова на брифинге.

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Она также уточнила, что достичь стабильности и безопасности в регионе можно после запуска делимитации границы Азербайджана и Армении границы с последующей ее демаркацией.

Как заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, 11 января военные ответным огнем на границе с Арменией ликвидировали от шести до восьми армянских солдат. По его словам, была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих.

Однако 11 января в минобороны Армении сообщили о гибели двух военных в ходе перестрелки с ВС Азербайджана. Еще два человека получили ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, добавили в ведомстве.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Позже, 14 декабря, Пашинян и Алиев заверили Евросоюз в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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