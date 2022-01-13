В МИДе заявили об отсутствии россиян среди пострадавших в беспорядках в Казахстане

Российские граждане не пострадали в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом в четверг, 13 января, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается пострадавших россиян во время этих трагических событий в Казахстане, по сведениям, которые мы получаем из российских дипломатических учреждений, российские граждане в ходе беспорядков не пострадали», — сказала Захарова.

Ранее, 11 января, уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин заявила, что в ходе беспорядков в республике погибли двое детей.

Омбудсмен рассказала, что 7 января по улицам Алма-Аты ехала машина с четырьмя детьми, автомобиль был обстрелян. Погибла четырехлетняя девочка. Также Саин заявляла, что 5 января в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок. По ее словам, родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца смертельным.

9 января сообщалось, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. Также стало известно о смерти 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

11 января Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно. Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.