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Netflix представит два сиквела «Красного уведомления»

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Американский стриминговый сервис Netflix представит две версии продолжения комедийного боевика «Красное уведомление». Об этом сообщил портал The Deadline 12 января.

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В настоящее время оба сиквела находятся на ранней стадии разработки. Известно, что режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже начал писать сценарий.

Старт производства намечен на начало 2023 года, однако всё будет зависеть от занятости актеров, которые будут сниматься в главных ролях: Райана Рейнольдса, Галь Гадот и Дуэйна Джонсона, отмечает телеканал «360».

В компании планируют добавить новых персонажей и сделать предстоящие фильмы в духе франшизы о «Друзьях Оушена».

Фильм «Красное уведомление» считается одним из самых успешных проектов на Netflix и одним из самых затратных (по некоторым данным бюджет картины составил $200 млн). Его премьера состоялась 5 ноября 2021 года, напоминает REGNUM.

12 января стало известно, что предстоящая церемония вручения премий Американской киноакадемии снова пройдет с ведущим, которого не было уже три года. Транслировать ее 27 марта 2022 года будет телеканал ABC.

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