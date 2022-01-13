Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

Уровень жизни в РФ примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в четверг, 13 января, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Он отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в РФ были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, за счет которых появилась рыночная экономика, что ранее казалось невозможным.

Кудрин подчеркнул, что сейчас Россия обладает сотнями тысяч частных предприятий, цены в государстве формируются рынком, рубль стал конвертируемой валютой, отсутствует дефицит товаров, а показатель госдолга один из самых низких в мире, пишет «Газета.Ru».

2 января руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика» Никита Масленников заявил, что реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков. К ним он отнес затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Вместе с тем проведение реформ было необходимо, отметил специалист.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, добавил президент. Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, кладовой различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил Путин.