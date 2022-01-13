Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

Кудрин сравнил уровень жизни в России и СССР

Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень жизни в РФ примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в четверг, 13 января, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Наш Ильич: почему россияне ностальгируют по временам Брежнева
Нескромное обаяние создателя «развитого социализма»

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — приводит ТАСС слова Кудрина.

Он отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в РФ были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, за счет которых появилась рыночная экономика, что ранее казалось невозможным.

Кудрин подчеркнул, что сейчас Россия обладает сотнями тысяч частных предприятий, цены в государстве формируются рынком, рубль стал конвертируемой валютой, отсутствует дефицит товаров, а показатель госдолга один из самых низких в мире, пишет «Газета.Ru».

2 января руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика» Никита Масленников заявил, что реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков. К ним он отнес затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Вместе с тем проведение реформ было необходимо, отметил специалист.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, добавил президент. Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, кладовой различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил Путин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022